Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:34, 5 июня 2023Из жизни

Геленджикские еноты пообедали телевизионными кабелями на 700 тысяч рублей

В Геленджике голодные еноты перегрызли кабели телестанции «Матч ТВ» на 700 тысяч рублей

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Голодные еноты из Геленджика, Краснодарский край, перегрызли кабели передвижной телестанции «Матч ТВ». Об этом сообщается на сайте телеканала.

3 июня в городе стартовали соревнования по гольфу «Кубок Лиги Ставок по гольфу», которые транслировались по «Матч ТВ». Через день после начала турнира в передвижной телестанции пропал сигнал и перестали работать несколько камер. Журналисты вскоре нашли причину: несколько телевизионных кабелей оказались перегрызенными. Выяснилось, что ими пообедали геленджикские еноты, которые в большом количестве живут в окрестностях города.

Сотрудникам телеканала пришлось заменить около 650 метров кабеля. «Матч ТВ» оценил нанесенный енотами ущерб в 700 тысяч рублей. При этом инцидент не помешал трансляции турнира, оборудование удалось оперативно заменить между этапами соревнований.

Материалы по теме:
«Это ужасно действует на психику» Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
«Это ужасно действует на психику»Австралию атаковали миллиарды мышей. Они устраивают пожары и кусают детей по ночам
24 июня 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

«История забавная и одновременно достаточно печальная — телевизионное оборудование, которое повреждено енотами в нескольких местах, стоит немалых денег. Ущерб оценивается в сумму, превышающую 700 тысяч рублей, рассчитываем на компенсацию. Конечно, претензий к енотам с нашей стороны нет, надеемся, что с их пищеварением и здоровьем все в порядке», — сообщил Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Ранее сообщалось, что в Мексике во время заседания городского совета с потолка упал енот, провалившись в помещение через потолочную панель. На кадрах с камер видеонаблюдения можно увидеть, как енот бегает вокруг стола, а люди забираются на стол.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости
    Apple представила iOS 17
    Крупнейший видеоресурс России анонсировал запуск уникальной функции
    19-летний житель Подмосковья поссорился с матерью и убил ее
    Россиянин избил бывшую жену и получил 180 часов обязательных работ
    Отказ от курения сигарет улучшил психическое здоровье
    На Украине раскритиковали мирные планы Индонезии и Бразилии
    У места взрывов на «Северных потоках» обнаружена упущенная следователями улика
    ЕС ввел санкции против девяти россиян в связи с приговором Кара-Мурзе
    Названы способы избежать мошенников при выборе строительной бригады
    Российская теннисистка сменила спортивное гражданство
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.