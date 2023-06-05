Геленджикские еноты пообедали телевизионными кабелями на 700 тысяч рублей

В Геленджике голодные еноты перегрызли кабели телестанции «Матч ТВ» на 700 тысяч рублей

Голодные еноты из Геленджика, Краснодарский край, перегрызли кабели передвижной телестанции «Матч ТВ». Об этом сообщается на сайте телеканала.

3 июня в городе стартовали соревнования по гольфу «Кубок Лиги Ставок по гольфу», которые транслировались по «Матч ТВ». Через день после начала турнира в передвижной телестанции пропал сигнал и перестали работать несколько камер. Журналисты вскоре нашли причину: несколько телевизионных кабелей оказались перегрызенными. Выяснилось, что ими пообедали геленджикские еноты, которые в большом количестве живут в окрестностях города.

Сотрудникам телеканала пришлось заменить около 650 метров кабеля. «Матч ТВ» оценил нанесенный енотами ущерб в 700 тысяч рублей. При этом инцидент не помешал трансляции турнира, оборудование удалось оперативно заменить между этапами соревнований.

«История забавная и одновременно достаточно печальная — телевизионное оборудование, которое повреждено енотами в нескольких местах, стоит немалых денег. Ущерб оценивается в сумму, превышающую 700 тысяч рублей, рассчитываем на компенсацию. Конечно, претензий к енотам с нашей стороны нет, надеемся, что с их пищеварением и здоровьем все в порядке», — сообщил Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Ранее сообщалось, что в Мексике во время заседания городского совета с потолка упал енот, провалившись в помещение через потолочную панель. На кадрах с камер видеонаблюдения можно увидеть, как енот бегает вокруг стола, а люди забираются на стол.