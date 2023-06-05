Звезда «Русалочки» появилась на публике в наряде российского бренда

Звезда «Русалочки» Холли Бэйли вышла в свет в наряде российского бренда Red September

Звезда фильма режиссера Роба Маршалла «Русалочка», актриса и участница музыкального дуэта Chloe x Halle Холли Бэйли появилась на публике в наряде российского бренда Red September. Соответствующие кадры опубликованы в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

23-летняя знаменитость вышла в свет вместе со старшей сестрой, второй участницей группы Chloe x Halle Хлоей Бэйли. На двух из приведенных снимков девушки позировали на фоне стенда косметической марки Neutrogena, амбассадорами которой они являются.

При этом Холли Бэйли надела синее мини-платье без бретелей из мягкой переработанной смесовой шерсти стоимостью 46 590 рублей, согласно информации на официальном сайте компании. Также она дополнила образ двубортным пальто в тон указанному изделию, цена которого составляет 79 тысяч рублей, черно-белыми кроссовками и цепочкой на шее.

В мае китайская актриса и певица Фань Бинбин посетила кинофестиваль в Каннах в образе российского бренда Yanina Couture. Знаменитость появилась на ковровой дорожке в бархатном платье длины макси черного цвета с аппликацией в виде желтого цветка на груди и плечах. Наряд также украшали перья и длинные рукава в виде перчаток.