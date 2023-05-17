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12:18, 17 мая 2023Ценности

Иностранная актриса посетила Каннский фестиваль в платье российского бренда

Актриса Фань Бинбин посетила Каннский фестиваль в платье российской марки Yanina Couture

Китайская актриса и певица Фань Бинбин посетила кинофестиваль в Каннах в образе российского бренда Yanina Couture. Соответсвующие снимки опубликованы в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) марки.

Знаменитость появилась на ковровой дорожке в бархатном платье длины макси черного цвета с аппликацией в виде желтого цветка на груди и плечах. Наряд также украшали перья и длинные рукава в виде перчаток. Телезвезда отказалась от аксессуаров, однако предпочла яркий макияж с красной помадой на губах. При этом волосы иностранки собрали в пучок.

Фото: Simone Comi / Globallookpress.com

Известно, что данное платье представлено в осенне-зимней коллекции Yanina Couture 2022 года. Стоимость одежды раскрывается покупателям только при личном обращении к представителям модного дома.

В апреле Фань Бинбин уже выходила в свет в платье того же российского бренда. Актриса надела черное облегающее платье длины макси без бретелей марки Yanina couture из осенне-зимней коллекции 2023 года. В нем знаменитость посетила званый ужин парфюмерного дома Guerlain, который проходил в Шанхае.

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Карина Черных
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