Актриса Фань Бинбин посетила Каннский фестиваль в платье российской марки Yanina Couture

Китайская актриса и певица Фань Бинбин посетила кинофестиваль в Каннах в образе российского бренда Yanina Couture. Соответсвующие снимки опубликованы в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) марки.

Знаменитость появилась на ковровой дорожке в бархатном платье длины макси черного цвета с аппликацией в виде желтого цветка на груди и плечах. Наряд также украшали перья и длинные рукава в виде перчаток. Телезвезда отказалась от аксессуаров, однако предпочла яркий макияж с красной помадой на губах. При этом волосы иностранки собрали в пучок.

Фото: Simone Comi / Globallookpress.com

Известно, что данное платье представлено в осенне-зимней коллекции Yanina Couture 2022 года. Стоимость одежды раскрывается покупателям только при личном обращении к представителям модного дома.

В апреле Фань Бинбин уже выходила в свет в платье того же российского бренда. Актриса надела черное облегающее платье длины макси без бретелей марки Yanina couture из осенне-зимней коллекции 2023 года. В нем знаменитость посетила званый ужин парфюмерного дома Guerlain, который проходил в Шанхае.