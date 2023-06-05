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12:30, 5 июня 2023Ценности

Одну деталь на новых фото Решетовой в корсете обругали в сети

Пользователи сети раскритиковали модель Анастасию Решетову из-за приоткрытого рта на фото

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась новыми фото и подверглась критике в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость поделилась кадрами, на которых она позирует в корсетном топе черного цвета. При этом волосы манекенщицы были распущены, а на ее лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes. Кроме того, она надела несколько украшений, среди которых множество массивных колец.

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Подписчики, в свою очередь, обругали одну деталь на снимках Решетовой, а именно раскритиковали ее выражение лица. «Почему рот всегда открыт?», «Так это не ее естественные губы, она их надула. Поэтому уже не могут закрываться», «Что со ртом?», «И вновь приоткрытый рот», — высказывались поклонники.

В апреле Анастасия Решетова раскрыла свою систему питания для поддержания стройности. Знаменитость назвала секретом сохранения фигуры интервальное голодание.

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    Карина Черных
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