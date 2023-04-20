Анастасия Решетова раскрыла секрет поддержания стройности

Модель Анастасия Решетова назвала секретом своей стройности интервальное голодание

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла свою систему питания для поддержания стройности. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость назвала секретом сохранения фигуры интервальное голодание. По словам телезвезды, перерыв между ее приемами пищи составляет как минимум 16 часов. «Дубай обычно был тем местом, где я набирала вес. Но теперь все иначе. Мне удалось даже похудеть с момента приезда. Думаю, дело в большом перерыве между приемами пищи», — уточнила она.

Решетова добавила, что для удержания веса также занимается в зале и регулярно ходит на занятия серфингом.

В марте Анастасия Решетова показала подписчикам крупным планом свою внешность без макияжа и фильтров. Знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в майке белого цвета. На размещенном кадре видно, что на лице манекенщицы отсутствует косметика, а волосы распущены.

