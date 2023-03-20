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14:02, 20 марта 2023Ценности

Решетова показала крупным планом лицо без макияжа и фильтров

Российская модель Анастасия Решетова показала крупным планом лицо без макияжа и фильтров

Фото: @volkonskaya.reshetova

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала крупным планом свою внешность без макияжа и фильтров. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в майке белого цвета. На размещенном кадре видно, что на лице манекенщицы отсутствует косметика, а волосы распущены. «Пусть будет видно каждую пору. Люблю себя с чистой кожей», — подписала она фото.

Ранее Решетова раскрыла секрет своей привлекательности. Знаменитость рассказала, что молодым женщинам не следует злоупотреблять косметологическими процедурами ради сохранения четких черт лица. По ее словам, в таком возрасте овал лица может расплываться из-за отечности или набора веса.

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Карина Черных
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