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09:43, 20 марта 2023Ценности

Решетова раскрыла секрет привлекательности

Модель Анастасия Решетова раскрыла секрет сохранения четких черт лица

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова раскрыла секрет своей привлекательности. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя знаменитость рассказала, что молодым женщинам не следует злоупотреблять косметологическими процедурами ради сохранения четких черт лица. По ее словам, в таком возрасте овал лица может расплываться из-за отечности или набора веса. «Держите себя в форме, вовремя ложитесь спать и будет вам четкий овал лица!» — заверила она.

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Среди прочего манекенщица отметила, что негативно относится к инъекциям, которые в последние годы стали популярны у девушек. «Что касается инъекций, на которые все помешались, то я не сторонник. Молодое лицо не должно быть заполнено филлерами. Иначе будет обратный эффект», — считает ведущая.

В январе Решетова также отругала россиянок за опасные «уколы красоты» в домашних условиях.

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Карина Черных
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