Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:44, 26 января 2023Ценности

Решетова отругала россиянок за опасные «уколы красоты» в домашних условиях

Модель Анастасия Решетова раскритиковала россиянок за уколы поддельными филлерами

Фото: Telegram-канал RESHETOVA

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова отругала россиянок за опасные «уколы красоты» в домашних условиях. Критическими размышлениями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

27-летняя знаменитость рассказала, что прочитала новость, в которой сообщалось, что многие девушки покупают на маркетплейсах поддельные липолитики и филлеры. По ее словам, сначала она сочла данную информацию недостоверной, но спустя некоторое время решила найти объявления о продажах подобных средств.

«Ни сомнительная цена, ни странная упаковка (без страны-производителя, а то и сроков годности), ни сам факт того, что инъекции дозволено проводить только врачам с высшим образованием, их не останавливают. Это ужас», — возмутилась манекенщица и добавила к своей публикации скриншоты с отзывами покупательниц.

Ранее Решетова высказала свое мнение об изменении женской красоты с возрастом. Знаменитость разместила серию фото, на которых она запечатлена в облегающем платье светло-коричневого цвета. При этом она сделала легкий макияж с акцентом на губы и распустила волосы. В описании к публикации манекенщица задалась вопросом, почему одни женщины, становясь старше, выглядят хуже, а другие — привлекательнее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В России отреагировали на условие Зеленского о прекращении конфликта
Тарасова высказалась о приглашении российских спортсменов на Азиатские игры
Россияне отвернулись от новостроек
Британия пообещала Украине поставить танки к концу марта
В России создали новую ракету для дронов и кораблей
Офтальмолог назвала первые признаки развития катаракты
США предупредили Турцию о наказании из-за полетов российских Boeing
Врач назвал виды заед на губах и кардинально разные способы избавиться от них
Швейцария передаст Украине зимнюю одежду
Патриарх Кирилл назвал батюшек самой желанной целью снайперов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.