Стилист Рогов назвал самую модную обувь лета 2023 года

Стилист Александр Рогов назвал лоферы самой модной обувью лета 2023 года

Российский стилист Александр Рогов назвал самую модную обувь лета 2023 года. Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале, насчитывающем 131 тысячу подписчиков.

Речь идет о кожаных лоферах, которые автор публикации рекомендовал носить с повседневными предметами гардероба, например, джинсами или льняными брюками. Кроме того, по словам эксперта, упомянутая модель обуви хорошо сочетается с мини-юбками и классическими штанами различного кроя.

«Если у вас есть классика от Gucci, срочно доставайте и носите», — заявил Рогов и в качестве подтверждения опубликовал фотографии знаменитостей и гостей Недель моды в лоферах. Среди звезд, которые последовали данному тренду, оказались, в частности, супермодели Ирина Шейк и Хейли Бибер.

В мае российский стилист и имиджмейкер Мария Абабкова перечислила самые модные платья для выпускного вечера. Специалист посоветовала присмотреться к нарядам с разнообразными вырезами и разрезами. По ее словам, также будут в тренде облегающие фасоны.