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11:20, 5 июня 2023Ценности

Стилист Рогов назвал самую модную обувь лета 2023 года

Стилист Александр Рогов назвал лоферы самой модной обувью лета 2023 года

Фото: Unsplash

Российский стилист Александр Рогов назвал самую модную обувь лета 2023 года. Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале, насчитывающем 131 тысячу подписчиков.

Речь идет о кожаных лоферах, которые автор публикации рекомендовал носить с повседневными предметами гардероба, например, джинсами или льняными брюками. Кроме того, по словам эксперта, упомянутая модель обуви хорошо сочетается с мини-юбками и классическими штанами различного кроя.

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«Если у вас есть классика от Gucci, срочно доставайте и носите», — заявил Рогов и в качестве подтверждения опубликовал фотографии знаменитостей и гостей Недель моды в лоферах. Среди звезд, которые последовали данному тренду, оказались, в частности, супермодели Ирина Шейк и Хейли Бибер.

В мае российский стилист и имиджмейкер Мария Абабкова перечислила самые модные платья для выпускного вечера. Специалист посоветовала присмотреться к нарядам с разнообразными вырезами и разрезами. По ее словам, также будут в тренде облегающие фасоны.

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    Майя Пономаренко
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