Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «дочки» «Росатома»

Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера «дочки» «Росатома» Кагача за откаты

Мещанский суд Москвы заочно арестовал экс-заместителя генерального директора по закупкам «Атомэнергопроекта» (дочерняя компания госкорпорации «Росатом») Валерия Кагача, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

По версии следствия, в 2014–2015 годах Кагач с подчиненными приобрели оборудование для строительства Нововоронежской АЭС-2 у компании «Рувента» по значительно завышенным расценкам. Взамен они получали откаты, что привело к серьезному ущербу.

Бывший топ-менеджер объявлен в розыск, нарушил подписку о невыезде и покинул Россию. Суд изменил для него меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу на два месяца.

В мае силовики задержали одного из руководителей Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина за коррупцию. Топ-менеджера Романа Ш. подозревают во взяточничестве. По данным следствия, он за вознаграждение заключал контракты на поставку стали «АПЗ», а взамен получал проценты от прибыли.