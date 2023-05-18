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16:07, 18 мая 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали главу приборостроительного завода

Одного из руководителей Арзамасского приборостроительного завода задержали за взятку

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Силовики задержали одного из руководителей Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина за коррупцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Топ-менеджера Романа Ш. подозревают во взяточничестве. По данным следствия, он за вознаграждение заключал контракты на поставку стали «АПЗ» с подмосковной компанией. Взамен он получил проценты от прибыли.

Правоохранители уже провели обыски и допросы в здании оборонного предприятия.

На Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина изготавливают комплектующие для авиационной, ракетной и космической отраслей.

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Екатерина Власова
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