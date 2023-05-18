В российском регионе задержали главу приборостроительного завода

Одного из руководителей Арзамасского приборостроительного завода задержали за взятку

Силовики задержали одного из руководителей Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина за коррупцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Топ-менеджера Романа Ш. подозревают во взяточничестве. По данным следствия, он за вознаграждение заключал контракты на поставку стали «АПЗ» с подмосковной компанией. Взамен он получил проценты от прибыли.

Правоохранители уже провели обыски и допросы в здании оборонного предприятия.

На Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина изготавливают комплектующие для авиационной, ракетной и космической отраслей.