В России оценили идею создания общего «реестра педофилов» со странами СНГ

Депутат Бессараб поддержала идею создания общего «реестра педофилов» со странами СНГ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею создания общего реестра осужденных за преступления в отношении половой неприкосновенности детей между Россией и странами СНГ. В разговоре с «Лентой.ру» она поддержала эту инициативу.

Ранее стало известно, что узбекская диаспора предложила России создать единую со странами СНГ базу осужденных, которые совершили тяжкие преступления в отношении половой неприкосновенности детей. Об этом сообщают «Ведомости».

«Хочу отметить, что проверки при въезде в Россию совершаются. МВД России проверяет все необходимые доступные данные о въезжающем, особенно если это касается рабочего процесса — трудовых отношений. И работодатель тоже несет ответственность за тех, кого он нанимает», — сообщила Бессараб.

Парламентарий отметила, что в случае выявления судимости за подобное преступление решение должно быть однозначным.

Если у человека, предпринимающего попытку пересечь Российскую Федерацию, есть судимость за преступление, совершенное в отношении половой неприкосновенности детей, ему здесь не место Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Что касается вообще такого реестра, то я обеими руками за любые виды даже химической кастрации, прошу прощения, что так жестко. Педофилам не место в российском обществе. Жесткий контроль — это единственное, на что они могут рассчитывать после совершения таких преступлений. Никакие формы гуманизации законодательства в их отношении не должны быть допущены», — заключила депутат.

30 мая в Якутии суд приговорил к 13,5 года лишения свободы мужчину, домогавшегося десятилетнего мальчика.

В ночь на 2 августа 2022 года пьяный фигурант дела проник в дом потерпевшего в селе Сунтарского района. В тот момент ребенок и его отец спали. Осужденный зашел в детскую комнату и совратил мальчика. Ребенок начал сопротивляться и звать родителя на помощь. Тогда педофил сбежал, но отец успел его заметить.

Мужчина обратился с заявлением в полицию, после чего нападавшего задержали. Теперь он будет отбывать наказание в колонии.