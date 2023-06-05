Популярная певица занялась оральным сексом на сцене и попала под следствие

Певица из Бразилии попала под следствие после секса на сцене

Популярная Бразильская певица, которая занялась оральным сексом на сцене, привлекла внимание прокуратуры. Об этом сообщает Daily Star.

Исполнительница MC Pipokinha, известная своими провокационными песнями и выступлениями, попала под следствие после очередного шоу. В ходе концерта на сцену выбрался один из ее поклонников и начал заниматься с исполнительницей оральным сексом.

Этот инцидент стал поводом для прокуратуры города Сан-Пауло начать разбирательство. Главным образом представителей закона интересует присутствие детей и подростков на концертах MC Pipokinha. 25 мая под началом прокурора Лусианы Бергамо было начато судебное разбирательство от имени Департамента по делам детей и молодежи. MC Pipokinha была уведомлена, что у нее есть 15 дней на предоставление информации о присутствии несовершеннолетних на ее шоу.

Хотя Конституция гарантирует право на свободное творческое выражение, которое не может подлежать цензуре, такое право не должно нарушать базовые права детей и подростков Лусиана Бергамо прокурор

Жалобу в прокуратуру на певицу, чье настоящее имя — Дороти Хелена де Сауса Альвес, подал Гуто Закариас, представитель Министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии. В документе значится, что «певица продвигает шоу с непристойными и откровенно эротическими элементами, а тексты ее песен имеют порнографическое содержание».

Скандальная певица и раньше устраивала неоднозначные выходки на своих шоу. Раньше она выходила в толпу поклонников с обнаженной грудью, позволяла кошке облизывать ее соски и устраивала вечеринки на улице.

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