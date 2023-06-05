Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 5 июня 2023Из жизни

Популярная певица занялась оральным сексом на сцене и попала под следствие

Певица из Бразилии попала под следствие после секса на сцене

Фото: Bruno Cervera / Unsplash

Популярная Бразильская певица, которая занялась оральным сексом на сцене, привлекла внимание прокуратуры. Об этом сообщает Daily Star.

Исполнительница MC Pipokinha, известная своими провокационными песнями и выступлениями, попала под следствие после очередного шоу. В ходе концерта на сцену выбрался один из ее поклонников и начал заниматься с исполнительницей оральным сексом.

Этот инцидент стал поводом для прокуратуры города Сан-Пауло начать разбирательство. Главным образом представителей закона интересует присутствие детей и подростков на концертах MC Pipokinha. 25 мая под началом прокурора Лусианы Бергамо было начато судебное разбирательство от имени Департамента по делам детей и молодежи. MC Pipokinha была уведомлена, что у нее есть 15 дней на предоставление информации о присутствии несовершеннолетних на ее шоу.

Хотя Конституция гарантирует право на свободное творческое выражение, которое не может подлежать цензуре, такое право не должно нарушать базовые права детей и подростков

Лусиана Бергамо прокурор

Жалобу в прокуратуру на певицу, чье настоящее имя — Дороти Хелена де Сауса Альвес, подал Гуто Закариас, представитель Министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии. В документе значится, что «певица продвигает шоу с непристойными и откровенно эротическими элементами, а тексты ее песен имеют порнографическое содержание».

Материалы по теме:
Оральный секс, взятки и козни соперниц: что скрывают организаторы «Мисс Вселенная» и откуда взялись слухи о подтасовках
Оральный секс, взятки и козни соперниц:что скрывают организаторы «Мисс Вселенная» и откуда взялись слухи о подтасовках
19 января 2023
«Не хочу больше видеть твою мерзкую рожу!» Как король Испании увлекся съемками порно, прослыл плейбоем и потерял все
«Не хочу больше видеть твою мерзкую рожу!»Как король Испании увлекся съемками порно, прослыл плейбоем и потерял все
9 апреля 2023

Скандальная певица и раньше устраивала неоднозначные выходки на своих шоу. Раньше она выходила в толпу поклонников с обнаженной грудью, позволяла кошке облизывать ее соски и устраивала вечеринки на улице.

Ранее сообщалось о порнозвезде из Аргентины, которая устроила секс-лотерею в парке. Она раздала билеты публике и устроила с тремя победителями оргию.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости
    В Белом доме выразили надежду на успешное контрнаступление Украины. Почему Вашингтон продолжает накачивать Киев оружием?
    Три бригады ВСУ бежали в лес от российской артиллерии и авиации
    Политолог Меркель назвал главную причину будущего краха ВСУ
    В России вырос спрос на концерты-трибьюты
    Посол России в Индии рассказал о переводе торговли в нацвалюты
    Психолог подсказала способ расслабиться во время секса
    Популярная певица занялась оральным сексом на сцене и попала под следствие
    Российские артиллеристы уничтожили украинский ЗРК «Оса»
    Необычный питомец москвичей развеселил пользователей сети
    Посол раскритиковал США за попытку усилить давление на Индию из-за России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.