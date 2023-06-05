Популярная певица занялась оральным сексом на сцене и попала под следствие
Популярная Бразильская певица, которая занялась оральным сексом на сцене, привлекла внимание прокуратуры. Об этом сообщает Daily Star.
Исполнительница MC Pipokinha, известная своими провокационными песнями и выступлениями, попала под следствие после очередного шоу. В ходе концерта на сцену выбрался один из ее поклонников и начал заниматься с исполнительницей оральным сексом.
Этот инцидент стал поводом для прокуратуры города Сан-Пауло начать разбирательство. Главным образом представителей закона интересует присутствие детей и подростков на концертах MC Pipokinha. 25 мая под началом прокурора Лусианы Бергамо было начато судебное разбирательство от имени Департамента по делам детей и молодежи. MC Pipokinha была уведомлена, что у нее есть 15 дней на предоставление информации о присутствии несовершеннолетних на ее шоу.
Хотя Конституция гарантирует право на свободное творческое выражение, которое не может подлежать цензуре, такое право не должно нарушать базовые права детей и подростков
Жалобу в прокуратуру на певицу, чье настоящее имя — Дороти Хелена де Сауса Альвес, подал Гуто Закариас, представитель Министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии. В документе значится, что «певица продвигает шоу с непристойными и откровенно эротическими элементами, а тексты ее песен имеют порнографическое содержание».
Скандальная певица и раньше устраивала неоднозначные выходки на своих шоу. Раньше она выходила в толпу поклонников с обнаженной грудью, позволяла кошке облизывать ее соски и устраивала вечеринки на улице.
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