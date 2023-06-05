Ирину Шейк раскритиковали в сети за вульгарные позы на новых фото

Фанаты обругали в сети российскую модель Ирину Шейк за вульгарные позы на новых фото

Российская модель Ирина Шейк подверглась критике в сети со стороны фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица поделилась серией новых фото с модного показа люксового бренда Versace. На размещенных снимках знаменитость позирует в облегающем платье фиолетово-бирюзового цвета, оформленном высоким разрезом посередине. Также видно, что наряд украшен зеленой кружевной аппликацией и окантовкой на подоле. При этом на одном снимке звезда сидит на диване, широко раздвинув ноги перед камерой.

Поклонники, в свою очередь, обругали Шейк за вульгарную съемку. «Ир, трусы засветила! Не одобряю», «В следующий раз, когда мне муж скажет одеться поскромнее, покажу ему эти фото и скажу, что даже всемирно известные модели всем показывают свои трусы», «Хоть не совсем голая», «Такое ощущение, что в последнее время ее снимает пьяная подруга, которая еще ей и завидует», «Почему ты всегда показываешь нам свое нижнее белье?» — возмущались они.

В марте фанаты обеспокоились здоровьем Ирины Шейк из-за одной детали на фото. Тогда манекенщица разместила серию снимков с прошедших Недель моды. На них она запечатлена в длинном кожаном жакете, джинсах-оверсайз, шубе, облегающем платье с асимметричным вырезом, а также шортах и колготках в сетку. Однако поклонники обратили внимание на внешний вид знаменитости, отметив, что на кадрах она выглядит очень грустной и уставшей.