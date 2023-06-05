Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:17, 5 июня 2023Ценности

Ирину Шейк раскритиковали в сети за вульгарные позы на новых фото

Фанаты обругали в сети российскую модель Ирину Шейк за вульгарные позы на новых фото

Фото: @irinashayk

Российская модель Ирина Шейк подверглась критике в сети со стороны фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя манекенщица поделилась серией новых фото с модного показа люксового бренда Versace. На размещенных снимках знаменитость позирует в облегающем платье фиолетово-бирюзового цвета, оформленном высоким разрезом посередине. Также видно, что наряд украшен зеленой кружевной аппликацией и окантовкой на подоле. При этом на одном снимке звезда сидит на диване, широко раздвинув ноги перед камерой.

Поклонники, в свою очередь, обругали Шейк за вульгарную съемку. «Ир, трусы засветила! Не одобряю», «В следующий раз, когда мне муж скажет одеться поскромнее, покажу ему эти фото и скажу, что даже всемирно известные модели всем показывают свои трусы», «Хоть не совсем голая», «Такое ощущение, что в последнее время ее снимает пьяная подруга, которая еще ей и завидует», «Почему ты всегда показываешь нам свое нижнее белье?» — возмущались они.

В марте фанаты обеспокоились здоровьем Ирины Шейк из-за одной детали на фото. Тогда манекенщица разместила серию снимков с прошедших Недель моды. На них она запечатлена в длинном кожаном жакете, джинсах-оверсайз, шубе, облегающем платье с асимметричным вырезом, а также шортах и колготках в сетку. Однако поклонники обратили внимание на внешний вид знаменитости, отметив, что на кадрах она выглядит очень грустной и уставшей.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    Атаки диверсантов на Белгородскую область координировал подросток
    Бородина показала лицо без макияжа и фильтров
    Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» назвала самый приятный город для жизни
    Продюсер «Три дня дождя» объяснил поведение сорвавшего концерт солиста группы
    Оборонявших Белгородчину срочников призвали признать участниками боевых действий
    Врач предупредила о вреде полного отказа от соли
    Ситуацию с бомбоубежищами в Киеве назвали критической
    Украина обстреляла из «Града» село в Шебекинском округе
    Минобороны заявило о начале учений Балтийского флота
    В России подешевел iPhone 13
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.