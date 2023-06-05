В Госдуме назвали требование Бельгии к Киеву жалкой попыткой отмежеваться

Слуцкий назвал требование Бельгии объяснений от Киева жалкой попыткой отмежеваться

Требование Бельгии объяснений от Украины о применении оружия бельгийского производства в Белгородской области является жалкой попыткой отмежеваться от вовлеченности в конфликт, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Своей оценкой он поделился в Telegram-канале.

По словам Слуцкого, Бельгия играет на публику, требуя объяснений «от собственных марионеток».

«Не хотят ли бельгийцы сами объясниться, почему западное оружие стреляет в россиян?», — задался вопросом политик. Слуцкий напомнил, что единственным способом избежать новых жертв, трагедий и разрушений является прекращение поставок вооружений Киеву.

Ранее сообщалось, что МИД и Минобороны Бельгии «при первой возможности» запросят у Киева объяснений из-за применения украинской диверсионно-разведывательной группой оружия ее производства под Белгородом. «Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений», — написала местная газета Soir.