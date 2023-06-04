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18:35, 4 июня 2023Мир

Бельгия запросит у Киева объяснений из-за применения ее оружия под Белгородом

Газета Soir: Бельгия запросит у Киева объяснений из-за применения ее оружия под Белгородом

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

МИД и Минобороны Бельгии «при первой возможности» запросят у Киева объяснений из-за применения украинской диверсионно-разведывательной группой оружия ее производства под Белгородом. Об этом сообщает бельгийская газета Soir, ссылаясь на источник.

3 июня в материале Washington Post появились данные о том, что диверсанты, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии. Также указывалось, что у них были винтовки из Бельгии и Чехии и как минимум один противотанковый комплекс АТ-4.

«Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений», — отмечается в тексте Soir.

Кроме того, в Брюсселе настаивают, что оружие предназначалось исключительно для использования украинскими вооруженными силами для защиты территорий и населения. Это прямо указывается в сопроводительных документах для каждой поставки, добавил источник бельгийской газеты.

С 22 по 23 мая в Белгородской области действовал режим контртеррористической операции из-за проникновения диверсантов на территорию региона. В российском оборонном ведомстве тогда заявляли о блокировке и разгроме членов диверсионно-разведывательной группы.

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    Анна Щербакова
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