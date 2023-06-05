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04:47, 5 июня 2023Экономика

НСПК предложила банкам проводить оплату без СМС-кодов

«Ъ»: НСПК сделает платной двухфакторную аутентификацию клиента при оплате в интернете

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Национальная система платежных карт (НСПК) сделает платной для банков двухфакторную аутентификацию клиента при оплате покупок и услуг в интернете. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, так НСПК стимулирует банки перейти на более современную технологию определения устройства, что упростит клиентский путь и ускорит прохождения платежа.

Отмечается, что комиссия для эмитента составит 20 копеек за операцию, а для эквайера она будет такой же, если на сайт обслуживаемого им магазина зашли с интернет-браузера. Комиссия 10 копеек — для входа через мобильное приложение, но не более 2,5 миллионов рублей в месяц для всех.

Однако в новом 3D Secure 2.0 есть два сценария подтверждения оплаты: с СМС и без СМС, если банк распознал устройство, с которого пришел запрос на оплату, как основное устройство клиента. Предполагается, что комиссия начнет действовать с октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что НСПК приготовилась запустить новый способ платежей, который предполагает формирование QR-кода на экране смартфона.

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    Юлия Мискевич
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