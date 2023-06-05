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18:20, 5 июня 2023Силовые структуры

Сотрудники ФСБ задержали россиянина за сотрудничество со спецслужбами Украины

Под Нижним Новгородом ФСБ задержала мужчину за сотрудничество с украинскими спецслужбами

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области за сотрудничество со спецслужбами Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Россиянин решил участвовать в боевых действиях против российской армии на стороне Украины и стал сотрудничать с представителями украинских спецслужб. Воплотить задуманное ему не удалось, так как о планах узнали сотрудники ФСБ.

Мужчину задержали 5 мая. В отношении него возбудили дело по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством») УК РФ. Он признался в содеянном. Суд отправил его в СИЗО.

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    Елизавета Новикова
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