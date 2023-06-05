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01:05, 5 июня 2023Культура

Шэрон Стоун обвинила Голливуд в жестокости

Шэрон Стоун пожаловалась, что после инсульта 20 лет не могла найти работу в Голливуде
Шэрон Стоун

Шэрон Стоун . Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская актриса Шэрон Стоун во время ужина Raising Our Voices, организованном The Hollywood Reporter, обвинила Голливуд в жестокости. Ее слова приводит Daily Mail.

65-летняя актриса рассказала, что ей было трудно найти работу после перенесенного в 2001 году инсульта. Она восстанавливалась на протяжении семи лет. По словам актрисы, почти 20 лет после этого события она не удавалось найти достойную работу в Голливуде. Стоун осудила эту систему за подобное равнодушие.

«Когда это случилось, я не хотела никому рассказывать, потому что вы знаете, что, если с тобой что-то будет не так, ты вылетаешь. Со мной что-то пошло не так, и меня не было 20 лет. У меня не было работы», — поделилась актриса.

Стоун подчеркнула, что «ей пришлось постоять за себя». Она рассказала, что боролась с руководителями студий отстаивала свое право на адвоката, который должен был читать ее контракты.

«Я разбила много стеклянных потолков и хочу сказать вам, что это было больно <...> Было больно устанавливать границы — границы того, кто может зайти в мой вагончик и что они могут попросить; границы, когда я не хотела подписывать свой контракт в день начала съемок», — сказала актриса.

Ранее Стоун показала фигуру на новом откровенном фото и восхитила фанатов. Актриса сфотографировалась в зеркале, расположенном в ванной комнате в ее особняке в Майами. Знаменитость позировала боком в зеленом бикини с анималистичным принтом черного цвета. Помимо купальника Стоун надела солнцезащитные очки бренда RayBan, а волосы распустила. При этом на ее лице отсутствовал макияж.

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    Марина Совина
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