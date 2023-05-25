65-летняя Шэрон Стоун показала фигуру в бикини

65-летняя актриса Шэрон Стоун показала фигуру в бикини с анималистичным принтом

Американская актриса Шэрон Стоун показала фигуру на новом откровенном фото и восхитила фанатов. Снимки и комменатрии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

65-летняя телезвезда сфотографировалась в зеркале, расположенном в ванной комнате в ее особняке в Майами. Знаменитость позировала боком в зеленом бикини с анималистичным принтом черного цвета. Помимо купальника Стоун надела солнцезащитные очки бренда RayBan, а волосы распустила. При этом на ее лице отсутствовал макияж.

«Готова к лету», — подписала актриса пост. Подписчики оценили внешний вид Стоун в многочисленных комментариях под публикацией. «Красотка», «Выглядишь просто потрясающе», «Обожаю тебя», «Лучшая», «Просто вау», — высказывались поклонники.

В августе 2022 года Шэрон Стоун снялась для арабской версии журнала Vogue и рассказала о своей любви к фото в бикини. Звезда объяснила, что она и ее подруги часто фотографируют друг друга в таком виде, чтобы доказать себе, что они выглядят отлично даже в зрелом возрасте.