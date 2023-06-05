Россиянкам назвали не требующие укладки стрижки

Бьюти-блогерша Мария Качанова рассказала, что удлиненное каре не требует укладки

Певица, бьюти-блогерша Мария Качанова назвала россиянкам стрижки, которые не требуют укладки. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Так, эксперт отметила удлиненное каре и «волчью» стрижку. В первом случае данная прическа подойдет обладательницам пышных и волнистых волос, а во втором — тонких. «Главная фишка этой прически заключается в н прядей, за счет чего тонкие волосы выглядят объемнее», — рассказала Качанова.

Кроме того, собеседница издания обратила внимание на пикси и рваный боб. По ее мнению, подобные стрижки всегда будут обеспечивать волосам объем без дополнительных укладочных средств.

В заключение Качанова порекомендовала присмотреться к каскаду с перепадом, который отлично смотрится на девушках с непослушными прядями. «Собираясь "на скорую руку", вы сможете всего лишь встряхнуть руками локоны, и ваши волосы будут выглядеть очень стильно — как после посещения салона красоты», — уточнила она.

Ранее модные редакторы Glamour назвали цвет волос, который станет самым модным летом 2023 года. Речь шла о светлом окрашивании Barbie blonde («Блонд Барби»), которое подразумевает теплые оттенки. Отмечалось, что при подборе цвета парикмахеры в первую очередь вдохновляются внешностью и прической культовой куклы. Популярность данного окрашивания связывают со скорым выходом фильма «Барби» с актрисой Марго Робби в главной роли.