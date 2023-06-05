Россиян предупредили об инфляционных рисках

Аналитик Самиев счел маловероятным понижение ключевой ставки ЦБ

Осенью Центральный банк России (ЦБ) ожидает значительный рост инфляции относительно текущих показателей. Ввиду этого ЦБ считает слишком рискованным понижение ключевой ставки, опасаясь, что это может стать дополнительным фактором усиления инфляционного давления. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«ЦБ уже не единожды говорил о том, что, хотя сейчас мы и видим снижение инфляции, осенью она снова пойдет вверх ввиду целого ряда факторов. Поэтому банк предпочитает стабильный трек с сохранением прежнего уровня ключевой ставки для создания запаса прочности. Благодаря этому осенью ставку можно будет либо не повышать вообще, либо повышать минимально», — объяснил Самиев.

Банк России также указывает на элементы перегрева экономики. По словам аналитика, производственные мощности сегодня загружены практически на уровне исторического максимума. При этом платежеспособный спрос растет, а импорт так и не восстановился в объеме, необходимом для покрытия спроса.

Внутреннее предложение не успевает за растущим спросом, что может привести к росту цен. И это является еще одной причиной, по которой ЦБ считает понижение ключевой ставки нецелесообразным Павел Самиев аналитик

Самиев считает этот вопрос достаточно спорным. Аналитик убежден, что рынок является достаточно гибкой структурой, где доступный кредит мог бы только простимулировать развитие.

«Инвестиции во многих отраслях привели к тому, что предложение увеличилось, и этот процесс продолжается. Доступный кредит, снижение ставок дали бы позитивный результат и повысили бы шансы на восстановление экономики, рост ВВП. Но ЦБ придерживается более консервативных взглядов», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

Ранее Банк России предупреждал, что может повысить ключевую ставку для достижения таргета по инфляции в 2024 году. В базовом сценарии ЦБ прогнозирует, что параметр будет установлен на уровне 7,3-8,2 процента на 2023 год и 6,5-7,5 процента — на 2024 год.