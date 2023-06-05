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19:41, 5 июня 2023Россия

Гладков рассказал о мерах поддержки покинувших Шебекино горожан

Гладков: покинувшим свои дома жителям Белгородской области дадут кредитные каникулы

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Жителям Шебекино и других населенных пунктов Белгородской области, покинувшим свои дома из-за обстрелов, предоставят кредитные каникулы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков во время общения с населением. Видеозапись опубликована на странице губернатора во «ВКонтакте».

Приостановка оплаты кредитов согласована с руководством Центрального банка России, подчеркнул Гладков, уточнив, что этот вопрос решится «сегодня-завтра».

Кроме того, выехавшим жителям будет оказана материальная помощь, а на оборудование пунктов временного размещения будут выделены дополнительные средства, сообщил глава Белгородской области.

Помимо этого, с 1 июня указанной категории граждан не будут начислять коммунальные платежи.

«Надеемся, что в ближайшие один, два, максимум три дня мы уже эти решения увидим на бумаге», — резюмировал Гладков.

Также глава Белгородской области рассказал, что в приграничном селе Новая Таволжанка, которое 5 июня подверглось обстрелу со стороны Украины, осталось около 100 жителей.

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    Алан Босиков
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