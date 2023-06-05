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19:40, 5 июня 2023Россия

Власти назвали число оставшихся в обстреливаемой Новой Таволжанке людей

Губернатор Гладков заявил, что в обстреливаемой Новой Таволжанке осталось 100 человек

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В приграничном российском селе Новая Таволжанка на данный момент осталось около 100 жителей. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находилось там, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», — пояснил глава региона.

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Он также выразил надежду на то, что после изменения ситуации власти смогут убедить людей покинуть населенный пункт.

Утром 5 июня глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» село Новая Таволжанка. Он отметил, что власти зафиксировали более 70 прилетов по территории села. Кроме того, более 15 снарядов ствольной артиллерии ударили по городу Шебекино.

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    Никита Абрамов
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