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01:50, 5 июня 2023Мир

Стало известно о планах Сунака убедить Байдена поддержать назначение Уоллеса

DT: Сунак хочет убедить Байдена поддержать назначение Уоллеса на пост генсека НАТО

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media / Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует использовать предстоящий визит в Вашингтон для того, чтобы убедить президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру министра обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса на пост генсека НАТО. Об этом сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Как уточняют журналисты, британский премьер уже на полях прошедшего в мае саммита G7 продвигал среди западных стран идею назначения Уоллеса на пост генерального секретаря альянса. Подчеркивается, что Уоллес пользуется популярностью в США в связи с тем, что добился роста военных расходов королевства до 2,25 процента ВВП.

При этом газета указывает, что против назначения Уоллеса могут выступить Франция и Германия. Одним из наиболее вероятных кандидатов на пост помимо Уоллеса, считается премьер-министр Дании Метте Фредериксен. С ней Джо Байден встретится 5 июня в Белом доме.

В конце мая агентство Reuters писало, что гонка за пост следующего руководителя НАТО разгорается, но она фактически проходит тайно, а победитель еще не ясен. Как уточнили журналисты, многие члены альянса хотели бы, чтобы вопрос о преемнике нынешнего генсека Йенса Столтенберга был решен на саммите НАТО в Литве в середине июля. Впрочем, члены альянса могут и попросить Столтенберга продлить срок его полномочий в четвертый раз.

При этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее говорил, что хотел бы занять этот пост.

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    Марина Совина
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