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07:29, 5 июня 2023Мир

В Индии молодожены умерли от сердечного приступа

India Today: в Индии молодожены умерли от сердечного приступа сразу после свадьбы

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

В индийском штате Уттар-Прадеш молодая пара умерла от сердечного приступа в первую же ночь после свадьбы. Об этом сообщает газета India Today.

По информации издания, в одной из деревень на севере штата 22-летний местный житель женился на с 20-летней девушке. После праздника пара уединилась в комнате, а на следующее утро они были обнаружены мертвыми.

Как показало вскрытие, причиной смерти стал сердечный приступ. Информацию подтвердили в полиции, отмечает РИА Новости.

Ранее в китайском городе Хуайань, провинция Цзянсу, медбрат Фэн Ло Кунь сорвал собственную свадьбу ради спасения жизни гостя, который потерял сознание на другой свадьбе.

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    Юлия Мискевич
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