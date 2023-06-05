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18:15, 5 июня 2023Среда обитания

Россиянам разрешили отказываться от аренды жилья из-за тараканов

РАПСИ: суд разрешил россиянам отказываться от аренды жилья из-за тараканов

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Россиянам разрешили отказываться от аренды недвижимости из-за тараканов. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на пресс-службу Второго кассационного суда общей юрисдикции.

По данным источника, женщина, снявшая квартиру, через 10 дней после заезда обнаружила в ней тараканов. Она решила написать об этом собственнику через мессенджер и по почте с требованием расторгнуть договор, а также вернуть оставшуюся часть арендной платы и страховой депозит, однако тот на такие условия не согласился. После этого россиянка пошла в суд, где к вышеупомянутому попросила взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами.

В результате суд первой инстанции признал законным расторжения в одностороннем порядке договора аренды, так как объект не соответствовал необходимым санитарным требованиям из-за тараканов. Он также постановил, что арендодатель обязан вернуть квартиросъемщице депозит и остаток от общей суммы аренды, соответствующий количеству дней, которые та не провела в квартире. Позже суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения.

«Изложенные в кассационной жалобе доводы о невозможности возврата спорных денежных сумм в силу договора, а также несоблюдении порядка расторжения договора несостоятельны, поскольку основаны на неверном толковании норм закона и условий соглашения в их совокупности и взаимосвязи», — отметили в сообщении пресс-службы кассационного суда.

В мае юристы предупредили о том, что сдающие квартиру в аренду без договора россияне рискуют сесть в тюрьму. Специалисты также напомнили, что с дохода от сдачи недвижимости арендодатели должны платить НДФЛ — если этого не сделать, придется платить штраф.

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    Полина Кислицына
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