Солист российской группы вышел на сцену пьяным и сорвал концерт

«КП»: солист группы «Три дня дождя» Викторов пьяным вышел на сцену в Екатеринбурге

Солист российской группы «Три дня дождя» Глеб Викторов вышел пьяным на сцену в Екатеринбурге и сорвал выступление. Об этом сообщает Telegram-канал «КП-Екатеринбург».

Молодой человек не мог устоять на ногах и удержать в руках микрофон и упал во время исполнения песни. Потом ему на помощь пришли организаторы концерта. Судя по кадрам очевидца, музыкант не пострадал.

Организаторы заявили, что проведут в Екатеринбурге еще один концерт группы, все билеты будут действительны.

В марте российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) сорвала собственный концерт в Сочи из-за состояния здоровья. По словам зрителей, у артистки сел голос, она не попадала в ноты, но пыталась продолжать выступление, используя фонограмму. В итоге МакSим пришлось прервать концерт спустя полчаса, певице вызвали бригаду скорой помощи.