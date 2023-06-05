Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
06:49, 5 июня 2023Культура

Солист российской группы вышел на сцену пьяным и сорвал концерт

«КП»: солист группы «Три дня дождя» Викторов пьяным вышел на сцену в Екатеринбурге

Кадр видео: «КП-Екатеринбург» / Telegram

Солист российской группы «Три дня дождя» Глеб Викторов вышел пьяным на сцену в Екатеринбурге и сорвал выступление. Об этом сообщает Telegram-канал «КП-Екатеринбург».

Молодой человек не мог устоять на ногах и удержать в руках микрофон и упал во время исполнения песни. Потом ему на помощь пришли организаторы концерта. Судя по кадрам очевидца, музыкант не пострадал.

Организаторы заявили, что проведут в Екатеринбурге еще один концерт группы, все билеты будут действительны.

В марте российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) сорвала собственный концерт в Сочи из-за состояния здоровья. По словам зрителей, у артистки сел голос, она не попадала в ноты, но пыталась продолжать выступление, используя фонограмму. В итоге МакSим пришлось прервать концерт спустя полчаса, певице вызвали бригаду скорой помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В США объяснили ненависть к Зеленскому среди стран НАТО. Почему надежды Киева на принятие в альянс иллюзорны?
    Под Калугой два беспилотника упали на трассу
    В России сократился выпуск книг
    19-летняя беременная «девственница» назвала отцом ребенка злого духа
    Унаследовавших авто россиян предложили на год освободить от транспортного налога
    Кандидат в президенты США призвал заставить Украину пойти на уступки России
    Солист российской группы вышел на сцену пьяным и сорвал концерт
    Польский завод LG начал адаптировать Smart TV под российский рынок
    Голый мужчина в московском парке попал на видео
    В России предрекли Украине «ужасный» конец после контрнаступления ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.