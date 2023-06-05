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05:56, 5 июня 2023Россия

Минобороны сообщило о начале учений Тихоокеанского флота

Минобороны: ТОФ начал учения в Японском и Охотском морях с участием более 60 боевых судов

Тихоокеанский флот (ТОФ) начал учения в Японском и Охотском морях. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

В учениях группировки сил флота задействованы более 60 боевых кораблей и судов, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тысяч военнослужащих.

Учения пройдут в период с 5 по 20 июня под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины. В ходе учений корабельные тактические группы совместно с морской авиацией осуществят поиск и слежение за подводными лодками условного противника, выполнят учебно-боевые упражнения, отработают организацию ПВО отрядов кораблей.

20 апреля Минобороны объявило о завершении внезапной проверки Тихоокеанского флота, стартовавшей неделей ранее. Экипажи боевых кораблей провели учения по отражению ракетных ударов противника и уничтожению его подводных лодок в районах Японского, Охотского и Берингова морей. Кроме того, российские военные отработали отражение высадки условного врага на южные Курильские острова и Сахалин.

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    Марина Совина
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