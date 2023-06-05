Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:11, 5 июня 2023Из жизни

Мужчина случайно нашел на пляже зуб мастодонта

Sacbee: мужчина отправился на пробежку и нашел зуб мастодонта
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Carlos Duarte / Reuters

Житель американского города Санта-Круз, штат Калифорния, во время пробежки по пляжу обнаружил зуб мастодонта и узнал об этом из новостей. Об этом сообщает Sacbee.

Палеонтолог из местного Музея естественной истории Уэйн Томпсон обратил внимание на пост в соцсети женщины, которая нашла необычный артефакт возле ручья Аптос. Специалист сразу опознал в находке зуб мастодонта, но оказалось, что женщина не взяла его с собой. Томпсон отправился забрать 25-сантиметровый зуб, однако на прежнем месте его не оказалось.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019

Палеонтолог посчитал, что кто-то тоже обратил внимание на окаменелость и унес ее домой. Мужчина разместил посты в соцсетях с просьбой к нашедшему выйти на связь. Вскоре в музей позвонил мужчина по имени Джим Смит. Выяснилось, что Смит отправился на пробежку на пляж Аптос, нашел зуб и забрал его. Через несколько дней он случайно увидел в новостях изображение такого же артефакта и понял, чем является его находка.

Американец принес зуб в музей. Томпсон заявил, что сотрудники проведут анализ возраста зуба перед тем, как выставить его на всеобщее обозрение. Сам палеонтолог заявил, что зубу может быть около пяти тысяч лет. «Такие находки бывают крайне редко», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что мужчина из Мэриленда, США, нашел зуб древнего морского монстра, мегалодона, пока ловил устриц в Чесапикском заливе. Зубу может быть около восьми миллионов лет, и он, скорее всего, был одним из боковых в челюсти акулы.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости
    Атаки диверсантов на Белгородскую область координировал подросток
    Ирину Шейк раскритиковали в сети за вульгарные позы на новых фото
    Появились кадры подбитых американских бронеавтомобилей MaxxPro под Угледаром
    Член экипажа раскрыл самые часто задаваемые вопросы пассажиров самолета
    Роналду оценил возможность участия в чемпионате мира-2026
    В WhatsApp появится новая возможность
    В Китае перечислили популярные товары из России
    Снявший фетишистское видео в метро мужчина оказался военным
    Посланник Папы Римского приедет в Киев
    Россиянам объяснили желание хранить старые вещи
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.