Мужчина случайно нашел на пляже зуб мастодонта

Sacbee: мужчина отправился на пробежку и нашел зуб мастодонта

Житель американского города Санта-Круз, штат Калифорния, во время пробежки по пляжу обнаружил зуб мастодонта и узнал об этом из новостей. Об этом сообщает Sacbee.

Палеонтолог из местного Музея естественной истории Уэйн Томпсон обратил внимание на пост в соцсети женщины, которая нашла необычный артефакт возле ручья Аптос. Специалист сразу опознал в находке зуб мастодонта, но оказалось, что женщина не взяла его с собой. Томпсон отправился забрать 25-сантиметровый зуб, однако на прежнем месте его не оказалось.

Палеонтолог посчитал, что кто-то тоже обратил внимание на окаменелость и унес ее домой. Мужчина разместил посты в соцсетях с просьбой к нашедшему выйти на связь. Вскоре в музей позвонил мужчина по имени Джим Смит. Выяснилось, что Смит отправился на пробежку на пляж Аптос, нашел зуб и забрал его. Через несколько дней он случайно увидел в новостях изображение такого же артефакта и понял, чем является его находка.

Американец принес зуб в музей. Томпсон заявил, что сотрудники проведут анализ возраста зуба перед тем, как выставить его на всеобщее обозрение. Сам палеонтолог заявил, что зубу может быть около пяти тысяч лет. «Такие находки бывают крайне редко», — подчеркнул специалист.

Ранее сообщалось, что мужчина из Мэриленда, США, нашел зуб древнего морского монстра, мегалодона, пока ловил устриц в Чесапикском заливе. Зубу может быть около восьми миллионов лет, и он, скорее всего, был одним из боковых в челюсти акулы.

