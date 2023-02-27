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19:20, 27 февраля 2023Из жизни

Рыбак нашел в океане зуб древней акулы размером с ладонь

Рыбак из Мэрилэнда обнаружил зуб мегалодона во время ловли устриц

Фото: Kristen Grace / Florida Museum of Natural History

Мужчина из Мэрилэнда нашел зуб древнего морского монстра, мегалодона, пока ловил устриц в Чесапикском заливе. Как сообщает Insider, размер зуба составил 5,5 на 3,5 дюйма, примерно с человеческую ладонь.

Рыбак по имени Стивен Роллинс обнаружил артефакт, когда они с Джеремайей Джорданом, его приятелем и напарником, опустили улов на палубу. Зуб оказался на самом верху кучи устричных раковин. Роллинз и Джордан вытащили его из океана примерно в миле к югу от устья реки Патаксент во время ловли устриц на глубине около 20 футов.

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Жена Стивена, Бэмби, отнесла находку в Морской музей Калверта в Мэриленде, чтобы специалисты больше рассказали о мегалодоне, которому принадлежал зуб. Сотрудники музея сообщили, что зубу может быть около восьми миллионов лет, и он, скорее всего, был одним из боковых в челюсти акулы.

Мегалодоны — это гигантские акулы, которые жили на планете от 23 миллионов до четырех миллионов лет назад. Поскольку скелет акул состоит, в основном, из хрящей, ученые делают догадки относительно их возможных размеров только по зубам.

Ранее сообщалось о девятилетней Молли Сэмпсон, которая обнаружила на пляже 12-сантиметровый зуб мегалодона. Девочка тоже живет в Мэрилэнде и увлекается поиском окаменелостей.

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Антонина Черташ
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