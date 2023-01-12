Девятилетняя девочка нашла доисторический зуб крупнейшей акулы в мире

BBC News: девятилетняя девочка из американского штата Мэриленд нашла зуб мегалодона

Девятилетняя жительница американского штата Мэриленд, Молли Сэмпсон, обнаружила на пляже зуб мегалодона. Об этом сообщает BBC News.

Девочка увлекается поиском окаменелостей и уже нашла более 400 акульих зубов. В качестве подарка на Рождество Сэмпсон попросила утепленный комбинезон, чтобы «искать зубы, как это делают профессионалы». В рождественское утро девочка ходила по пляжу, когда заметила огромный зуб. Она достала его из воды и показала родителям.

Семья отнесла окаменелость длиной 12 сантиметров в морской музей. Палеонтологи подтвердили, что зуб принадлежит крупнейшей в мире акуле. По словам матери Сэмпсон, она давно мечтала найти зуб мегалодона. Куратор палеонтологического отдела музея заявил, что подобные окаменелости встречаются редко. «Кроме того, девочке не пришлось раскапывать скалы, чтобы найти зуб. Он был в воде», — говорит он.

Мегалодон — крупнейшая хищная акула в истории Земли, вымершая около 3,6 миллиона лет назад. Размер акулы нередко сравнивают с морскими рептилиями мезозоя: мозазаврами и ихтиозаврами. Предполагается, что ее длина могла достигать 18 метров, а вес — 47 тонн.

Ранее сообщалось, что в США дайвер из штата Флорида во время погружения нашел необычный зуб мегалодона. Мужчина обнаружил следы других зубов на окаменелости.