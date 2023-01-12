Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:05, 12 января 2023Из жизни

Девятилетняя девочка нашла доисторический зуб крупнейшей акулы в мире

BBC News: девятилетняя девочка из американского штата Мэриленд нашла зуб мегалодона

Фото: Alicia Sampson

Девятилетняя жительница американского штата Мэриленд, Молли Сэмпсон, обнаружила на пляже зуб мегалодона. Об этом сообщает BBC News.

Девочка увлекается поиском окаменелостей и уже нашла более 400 акульих зубов. В качестве подарка на Рождество Сэмпсон попросила утепленный комбинезон, чтобы «искать зубы, как это делают профессионалы». В рождественское утро девочка ходила по пляжу, когда заметила огромный зуб. Она достала его из воды и показала родителям.

Семья отнесла окаменелость длиной 12 сантиметров в морской музей. Палеонтологи подтвердили, что зуб принадлежит крупнейшей в мире акуле. По словам матери Сэмпсон, она давно мечтала найти зуб мегалодона. Куратор палеонтологического отдела музея заявил, что подобные окаменелости встречаются редко. «Кроме того, девочке не пришлось раскапывать скалы, чтобы найти зуб. Он был в воде», — говорит он.

Материалы по теме:
«Потом удивляешься, как жив остался» Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет
«Потом удивляешься, как жив остался»Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет
18 февраля 2021
Кровавые сокровища Самый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
Кровавые сокровищаСамый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
21 февраля 2020

Мегалодон — крупнейшая хищная акула в истории Земли, вымершая около 3,6 миллиона лет назад. Размер акулы нередко сравнивают с морскими рептилиями мезозоя: мозазаврами и ихтиозаврами. Предполагается, что ее длина могла достигать 18 метров, а вес — 47 тонн.

Ранее сообщалось, что в США дайвер из штата Флорида во время погружения нашел необычный зуб мегалодона. Мужчина обнаружил следы других зубов на окаменелости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В Конгрессе призвали расследовать инциденты с секретными документами Байдена
В офисе генсека ООН оценили возможности посредничества по Украине
Британский преподаватель удивился уровню жизни россиян
Москва стала последней в рейтинге по росту цен на жилье
Пленные украинские военные рассказали об абсурдных приказах командиров
Стали известны подробности переговоров о переходе Месси в саудовский клуб
Экс-генсек НАТО объяснил необходимость поставлять Тайваню оружие уже сейчас
Стали известны имена участвовавших в новогоднем обращении Путина военных
В Роспотребнадзоре высказались о мерах в отношении приезжающих из Китая
Российский самолет экстренно посадили из-за драки дебошира с «сыном губернатора»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.