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13:32, 15 декабря 2022Из жизни

Дайвер нашел необычный зуб гигантской доисторической акулы

Дайвер из города Венис во Флориде обнаружил зуб мегалодона со следами других зубов

Фото: Gerald Schombs / Unsplash

В США дайвер из штата Флорида во время погружения нашел необычный зуб мегалодона. Об этом сообщает Newsweek.

Сотрудник компании Aquanutz Scuba Diving Charters, занимающейся поиском акульих зубов, обнаружил странным образом поврежденный зуб гигантской доисторической акулы у побережья города Венис. «Там торчала часть корня, и я потянул за нее. Мне сначала показалось, что зуб сломан. Только в лодке я понял, что на нем следы других зубов», — рассказал дайвер Блэр Морроу. Позже он предположил, что зуб искусал сам мегалодон, когда тот выпал и застрял у него в пасти.

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Мегалодон — крупнейшая в истории Земли акула, вымершая около 3,6 миллиона лет назад. Ее длина могла достигать 20 метров, а вес — 41-47 тонн. Останки древнего хищника находили в Северной и Южной Америках, Европе, Африке, а также Пуэрто-Рико, Кубе, Ямайке, на Канарских островах, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Мальте, Гренадинах и Индии. Несмотря на многочисленные находки костей и зубов мегалодона, целый скелет этой рыбы обнаружить пока не удавалось.

В октябре 2021 года сообщалось, что у побережья города Венис также находили зуб мегалодона. Его длина составила около 15 сантиметров.

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Никита Савин
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