Дайвер нашел зуб огромной доисторической акулы

Житель американского штата Флорида нашел на дне океана 15-сантиметровый зуб огромной доисторической акулы мегалодона возрастом 22 миллиона лет. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 28.

Дайвер Майкл Настасио, который владеет туристической компанией, специализирующейся на поисках окаменелостей, обнаружил зуб, когда нырял недалеко от побережья города Венис. Он заявил, что не мог оторвать глаз от него, так как это крупнейший зуб, который он когда-либо находил.

Материалы по теме «Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки «Потом удивляешься, как жив остался» Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет

Мужчина рассказал, что намерен оставить находку себе. «Я так счастлив, меня буквально трясет. Я занимаюсь поиском окаменелостей почти 11 лет и владею собственной компанией. Я находил тысячи зубов мегалодона и другие окаменелости. Я много раз нырял вместе с клиентами, и каждый раз, когда они находят окаменелость, слышно, как они кричат от радости под водой», — пояснил он.

Мегалодон — вид акул, который вымер около трех миллионов лет назад. Это родственники современных больших белых акул. Мегалодоны считаются одними из крупнейших хищников, живших на Земле, их длина достигала 18 метров. Их скелет никогда не находили целиком, поэтому эти оценки основываются на размере найденных зубов.

Массивные зубы говорят о том, что мегалодоны были хищниками и охотились на крупных рыб, дельфинов, китов и даже других акул.

Ранее сообщалось, что поблизости от американского города Чарльстон, штат Южная Каролина, на песчаном берегу реки Стоно супруги Джессика и Саймон Оуэнсы нашли огромный зуб доисторической акулы — мегалодона — и записали этот момент на видео. Длина акульего зуба составила около 15 сантиметров, вес — примерно 500 граммов.

