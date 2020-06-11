Найден один из самых больших зубов огромной доисторической акулы

Поблизости от американского города Чарльстон, штат Южная Каролина, на песчаном берегу реки Стоно супруги Джессика и Саймон Оуэнсы нашли огромный зуб доисторической акулы — мегалодона — и записали этот момент на видео. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает газета The Island Packet.

17 мая супруги решили пройтись по песчаному берегу реки после отлива. По словам женщины, не прошло и десяти минут, как она нашла кость мегалодона и начала ликовать. На записи показано, как он лежит под опавшими листьями, девушке стоило только убрать лишний песок и ветки.

«Я очень обрадовалась и попросила моего мужа спуститься с телефоном, чтобы записать видео, потому что кто поверит, что мы нашли зуб настолько близко к поверхности? Я всегда слышу о людях, которые находят их, копая землю или ныряя в воду», — заявила она.

Длина акульего зуба составила около 15 сантиметров, вес — примерно 500 граммов. Это один из самых больших экземпляров, найденных в Южной Каролине. Рекордсменом является 16-сантиметровый зуб, который в декабре продали на аукционе за 2,6 тысячи долларов.

Семья Оуэнсов оставила зуб себе и поставила его на камин. Женщина также рассказала, что в будущем хочет приобрести рамку или подсветку, чтобы отобразить всю красоту находки, которой около 3-5 миллионов лет.

В мае сообщалось, что на северо-западе штата Флорида женщина обнаружила зуб мегалодона во время прогулки с собакой. Американка передала находку палеонтологам, которые подтвердили, что найденный зуб принадлежал Carcharocles megalodon — самой большой из когда-либо живших акул. Согласно исследованиям, мегалодоны достигали 18 метров в длину, то есть были в три раза длиннее больших белых акул.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!