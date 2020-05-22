Женщина гуляла с собакой и внезапно обнаружила зуб огромной доисторической акулы

Женщина обнаружила зуб доисторической акулы — мегалодона — во время прогулки с собакой в ​​резервации Эглин на северо-западе штата Флорида, США. Об этом сообщает издание Newsweek.

Кейла Клатт (Kayla Klatt) нашла зуб на грунтовой дороге, по которой она десятки раз гуляла с собакой. Она заметила, что что-то торчит из земли на вечерней прогулке 11 мая. Утром Клатт вернулась на то же место вместе с другом и откопала зуб.

Американка передала находку палеонтологам, которые подтвердили, что найденный зуб принадлежал Carcharocles megalodon — самой большой из когда-либо живших акул. Согласно исследованиям, мегалодоны достигали 18 метров в длину, то есть были в три раза длиннее больших белых акул.

Ученые из Университета Флориды подозревают, что зуб изначально находился в карьере, из которого привезли грунт для строительства дороги.

Ранее сообщалось о жителе американского штата Северная Каролина, который нашел зуб доисторической акулы, прогуливаясь по побережью. Длина находки составила примерно 15 сантиметров с частью черного корня.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!