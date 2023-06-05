Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:11, 5 июня 2023Культура

Умер актер из сериалов «След» и «Законы улиц» Андрей Торхов

На 68-м году жизни скончался актер из сериалов «След» и «Законы улиц» Андрей Торхов
Андрей Торхов

Андрей Торхов. Кадр: Читаем Детям / YouTube

На 68-м году жизни скончался заслуженный артист России Андрей Торхов. Об этом сообщается на сайте Рязанского ТЮЗа.

Причины смерти актера не раскрываются. «Это был человек с богатой творческой биографией, имевший мощный, яркий талант», — подчеркнули в культурном учреждении, в котором Торхов служил с 2011 года.

День памяти артиста состоится 17 июня в Театре юного зрителя.

После окончания Высшего театрального училища имени Бориса Щукина в 1979 году артист выступал на сценах Театра имени Евгения Вахтангова, Челябинского театра драмы имени Самуила Цвиллинга, Рязанского театра драмы и Рязанской областной филармонии. Помимо этого, он занимался преподавательской деятельностью, обучая студентов актерскому мастерству.

Широкую известность Торхов обрел после съемок в таких кинематографических проектах, как «Сюда не залетали чайки», «След», «Огни большого города», «Как выйти замуж за миллионера» и «Законы улиц».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Комментарии отключены
    Последние новости
    Стало известно о попытках наступления ВСУ на угледарском направлении
    Стало известно о задержании еще двоих пособников «Легиона "Свобода России"»
    Названы условия Ким Кэтролл для съемок в продолжении «Секса в большом городе»
    В России ограничили работу спутника связи
    Стало известно о планах офиса Зеленского отстранить Кличко
    Умер актер из сериалов «След» и «Законы улиц» Андрей Торхов
    Дачникам назвали эффективный способ борьбы со слизняками и кротами
    Двух детей госпитализировали в Подмосковье после избиения сожителем матери
    В сети возмутились новым названием магазина с товарами Michael Kors в России
    Стала известна дата продолжения консультаций России и ООН по зерновой сделке
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.