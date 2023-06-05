Умер актер из сериалов «След» и «Законы улиц» Андрей Торхов

На 68-м году жизни скончался актер из сериалов «След» и «Законы улиц» Андрей Торхов

На 68-м году жизни скончался заслуженный артист России Андрей Торхов. Об этом сообщается на сайте Рязанского ТЮЗа.

Причины смерти актера не раскрываются. «Это был человек с богатой творческой биографией, имевший мощный, яркий талант», — подчеркнули в культурном учреждении, в котором Торхов служил с 2011 года.

День памяти артиста состоится 17 июня в Театре юного зрителя.

После окончания Высшего театрального училища имени Бориса Щукина в 1979 году артист выступал на сценах Театра имени Евгения Вахтангова, Челябинского театра драмы имени Самуила Цвиллинга, Рязанского театра драмы и Рязанской областной филармонии. Помимо этого, он занимался преподавательской деятельностью, обучая студентов актерскому мастерству.

Широкую известность Торхов обрел после съемок в таких кинематографических проектах, как «Сюда не залетали чайки», «След», «Огни большого города», «Как выйти замуж за миллионера» и «Законы улиц».