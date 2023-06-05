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16:25, 5 июня 2023Россия

Появились подробности взрыва на электрической подстанции в российском регионе

Shot: перед пожаром на электрической подстанции в Алтайском крае взорвался трансформатор

Кадр: Telegram-канал SHOT

На электрической подстанции Смазнево в Алтайском крае произошел взрыв трансформатора. Подробности случившегося стали известны Telegram-каналу Shot.

По данным канала, после взрыва трансформатора на подстанции вспыхнул мощный пожар. В результате случившегося никто не пострадал. Причины произошедшего выясняют специалисты.

О взрыве в селе Смазнево стало известно 5 июня. Жителей Алтайского края предупредили, что из-за аварии пришлось отключить еще несколько станций. Глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев сообщил, что во всем районе аварийно отключено электричество и отсутствует водоснабжение. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

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    Варвара Родикова
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