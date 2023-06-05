Взрыв произошел на электрической подстанции в российском регионе

Mash Siberia: взрыв произошел на электрической подстанции Смазнево в Алтайском крае

Взрыв произошел на электрической подстанции Смазнево в Алтайском крае. О происшествии сообщается в Telegram-канале Mash Siberia.

По данным издания, после этого вспыхнул пожар. Жители двух ближайших районов в российском регионе остались без света.

Сотрудники экстренных служб уже прибыли на место происшествия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Жителей Алтайского края предупредили, что из-за аварии пришлось отключить еще несколько станций. Вероятно, в некоторых районах временно отключат воду.

Специалисты уже начали выяснять причины случившегося.

В октябре 2022 года мощный пожар охватил электроподстанцию в Белгороде. Тогда из-за возгорания пришлось обесточить часть города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков позже рассказал, что инцидент произошел из-за «перенапряжения».