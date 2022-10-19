Мощный пожар на электроподстанции в Белгороде сняли на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар, охвативший электроподстанцию в Белгороде

Очевидцы сняли на видео мощный пожар, охвативший электроподстанцию в Белгороде. Кадры публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как в районе подстанции возникает сильная вспышка, оборудование искрит, и над энергетическим объектом поднимается столб дыма. Из-за возгорания оказалась обесточена часть города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что инцидент произошел из-за «перенапряжения».

Вечером 14 октября стало известно о пожаре на белгородской ТЭЦ «Луч». Кроме этого, в некоторых районах были слышны взрывы, а в части города пропал свет.