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19:41, 19 октября 2022Россия

Мощный пожар на электроподстанции в Белгороде сняли на видео

Очевидцы сняли на видео мощный пожар, охвативший электроподстанцию в Белгороде
СюжетПожар в Белгороде

Очевидцы сняли на видео мощный пожар, охвативший электроподстанцию в Белгороде. Кадры публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как в районе подстанции возникает сильная вспышка, оборудование искрит, и над энергетическим объектом поднимается столб дыма. Из-за возгорания оказалась обесточена часть города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что инцидент произошел из-за «перенапряжения».

Вечером 14 октября стало известно о пожаре на белгородской ТЭЦ «Луч». Кроме этого, в некоторых районах были слышны взрывы, а в части города пропал свет.

Валерий Розенберг
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