Появилось видео пожара на белгородской подстанции после ударов ВСУ

«Жесть Белгород» опубликовал видео пожара на подстанции в Белгороде после ударов ВСУ

Очевидцы сняли на видео пожар на белгородской подстанции, который произошел после удара по ней Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

На кадрах, снятых очевидцем с дома напротив станции, видно, как огонь охватил территорию подстанции.

Вечером 14 октября очевидцы сообщили о пожаре на белгородской ТЭЦ «Луч». Кроме этого, в некоторых районах были слышны взрывы, а в части города пропал свет.

Позднее Telegram-канал Mash сообщил о начале обстрела Белгорода ВСУ. Отмечается, что после атаки Украины в ряде городских районов пропал свет, а также отключились светофоры.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о пожаре на подстанции.