В приграничном российском регионе произошло отключение света

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что в Белгороде без света остались две улицы

Часть города Белгорода Белгородской области осталась без cвета. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале в среду, 19 октября.

«Произошло отключение трансформатора на подстанции "Южная" из-за перенапряжения», — написал он и уточнил, что без света остались улица Губкина и Бульвар Первого Салюта.

По словам Гладкова, аварийные службы уже на месте, им потребуется около полутора часов на переподключение электричества.

13 октября на многоэтажку на улице Губкина в Белгороде упал обломок ракеты. Местные жители публиковали кадры с места происшествия.

Комментируя произошедшее, глава Белгородской области заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели обстрел российского региона, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Губернатор Белгорода Антон Иванов уточнил, что упавший снаряд повредил верхний этаж жилого дома и два автомобиля. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.