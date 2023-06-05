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11:35, 5 июня 2023Культура

Фильм «Переводчик» Гая Риччи возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

«Переводчик» Гая Риччи возглавил прокат в России и СНГ и собрал 77 миллионов за уикенд

Кадр: фильм «Переводчик»

Фильм британского кинорежиссера Гая Риччи «Переводчик» возглавил прокат в России и СНГ за последний уикенд. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Отмечается, что картина, главную роль в которой исполнил актер Джейк Джилленхол, собрала в прокате 77 миллионов рублей за выходные. На втором месте оказался мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных», собравший 57 миллиона, а на третьем — проект «Непосредственно Каха: Другой фильм», который заработал 54 миллиона.

В пятерку лидеров за последний уикенд также вошли картины «Маша и Медведь в кино: Скажите "Ой!"» (41,1 миллиона рублей) и частично снятый в космосе проект «Вызов» (40,4 миллиона).

Ранее сообщалось, что фильм «Вызов» стал самым кассовым среди других российских проектов, выходивших в прокат в РФ не в Новый год и не в уик-энд вокруг него.

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    Анастасия Астахова
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