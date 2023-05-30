Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:25, 30 мая 2023Культура

«Вызов» стал самым кассовым российским фильмом неновогоднего проката

Фильм «Вызов» стал самым кассовым среди других российских проектов неновогоднего проката

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Фильм «Вызов» стал самым кассовым среди других российских проектов, выходивших в прокат в РФ не в Новый год и не в уик-энд вокруг него. Об этом пишет «Российская газета».

Отмечается, что таких результатов картина достигла всего через пять недель после премьеры. По состоянию на утро 30 мая кассовые сборы «Вызова» составили более 1,67 миллиарда рублей. В настоящий момент на киносеансы ленты продано 5,1 миллиона билетов, из них 977 тысяч — по Пушкинской карте для школьников и студентов.

«Вызов» — первая художественная картина, снятая на борту МКС. Сюжет рассказывает о торакальном хирурге в исполнении актрисы Юлия Пересильд, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту.

Ранее сообщалось, что сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за последние восемь лет. Всего с начала года было собрано 21,2 миллиарда рублей, что составляет 57 процентов от сборов за весь 2022-й.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Сергей Равин
    Обсудить
    Последние новости
    Россия впервые развернула группировку гидрометеорологических спутников
    Эндокринолог перечислила пять опасных признаков нездоровья
    Рита Ора пришла на свидание с мужем в прозрачном платье
    Россиянам рассказали о пользе окрошки
    Собянин рассказал об обратившихся к психологам после атаки беспилотников семьях
    В США сообщили о новом пакете антироссийских санкций
    Мужчину осудят за совершенное 11 лет назад изнасилование 15-летней россиянки
    В России подорожала ипотека
    МИД Украины обратился к НАТО и призвал обеспечить гарантии безопасности
    Россиянина осудили за избиения 12-летнего сына
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.