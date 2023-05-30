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12:05, 30 мая 2023Культура

Сборы российских фильмов превысили показатели за последние восемь лет

Любимова: сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за восемь лет

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Сборы российских фильмов в 2023 году превысили показатели за последние восемь лет. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале

Всего с начала года было собрано 21,2 миллиарда рублей, что составляет 57 процентов от сборов за весь 2022-й. «За неполных 5 месяцев 2023-го сборы российских фильмов превысили годовые показатели за последние 8 лет и составили 16,7 млрд рублей», — добавила политик.

По словам Любимовой, наибольший вклад был внесен картинами «Чебурашка», сборы которой составили 6,8 миллиарда рублей, сделав проект самым кассовым в истории отечественного проката, и «Вызов», которая заработала 1,6 миллиарда со дня премьеры, 20 апреля.

Ранее сообщалось, что частично снятый в космосе фильм «Вызов» потерял лидерство в прокате в России и СНГ спустя шесть недель после премьеры. За последний уик-энд (с 25 по 28 мая) в прокате лидировал проект «Непосредственно Каха: Другой фильм», собравший 152,3 миллиона рублей.

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    Анастасия Астахова
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