Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:04, 29 мая 2023Культура

«Вызов» потерял лидерство в прокате в России и СНГ спустя шесть недель

Фильм «Вызов» потерял лидерство в прокате в России и СНГ спустя шесть недель

Кадр: фильм «Вызов»

Частично снятый в космосе фильм «Вызов» потерял лидерство в прокате в России и СНГ спустя шесть недель после премьеры. Об этом сообщается на портале kinobusiness.com.

За последний уик-энд (с 25 по 28 мая) в прокате лидировал проект «Непосредственно Каха: Другой фильм», собравший 152,3 миллиона рублей. Второе место в странах СНГ без России и Белоруссии заняла десятая часть кинофраншизы «Форсаж», собравшая в прокате 58 миллионов.

Третьим по количеству сборов фильмом стал «Вызов», заработавший в общей сложности 1,676 миллиарда рублей. В пятерку лидеров за последний уикенд также вошли картины «Русалочка» (в странах СНГ без России и Белоруссии), заработавшая 23,5 миллиона рублей и «Мегалодон» (в странах СНГ без России и Белоруссии), собравший 23,4 миллиона.

Съемочная группа фильма «Вызов» прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2021 года. Сюжет проекта вращается вокруг врача (роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта. Бюджет проекта, по словам его создателей, составил около миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что фильм «Вызов» показал лучший старт в прокате с конца 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости
    Лавров заявил о готовности России ответить на поставки истребителей Украине
    Российские войска нанесли высокоточный групповой удар по аэродромам противника
    В российском городе запретят вывески на иностранном языке
    Лавров предупредил о назревании «взрыва» между Сербией и Косово
    Путин подписал закон о правилах установки камер на автомобильных дорогах
    Лавров назвал приверженность Запада «формуле мира» Украины поддержкой геноцида
    Валютные резервы Саудовской Аравии рекордно снизились
    Самая большая футболка в мире попала в Книгу рекордов Гиннесса
    Впервые восстановлен слух у старых мышей с помощью генетического редактирования
    В Подмосковье годовалая девочка попала в больницу после отравления ландышами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.