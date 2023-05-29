«Вызов» потерял лидерство в прокате в России и СНГ спустя шесть недель

Фильм «Вызов» потерял лидерство в прокате в России и СНГ спустя шесть недель

Частично снятый в космосе фильм «Вызов» потерял лидерство в прокате в России и СНГ спустя шесть недель после премьеры. Об этом сообщается на портале kinobusiness.com.

За последний уик-энд (с 25 по 28 мая) в прокате лидировал проект «Непосредственно Каха: Другой фильм», собравший 152,3 миллиона рублей. Второе место в странах СНГ без России и Белоруссии заняла десятая часть кинофраншизы «Форсаж», собравшая в прокате 58 миллионов.

Третьим по количеству сборов фильмом стал «Вызов», заработавший в общей сложности 1,676 миллиарда рублей. В пятерку лидеров за последний уикенд также вошли картины «Русалочка» (в странах СНГ без России и Белоруссии), заработавшая 23,5 миллиона рублей и «Мегалодон» (в странах СНГ без России и Белоруссии), собравший 23,4 миллиона.

Съемочная группа фильма «Вызов» прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2021 года. Сюжет проекта вращается вокруг врача (роль исполняет Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта. Бюджет проекта, по словам его создателей, составил около миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что фильм «Вызов» показал лучший старт в прокате с конца 2021 года.