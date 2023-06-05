Нарколог рассказал об особенностях массового отравления россиян сидром

Нарколог Исаев: в сидр, которым отравились россияне, могло попасть токсичное вещество

Судорожный синдром, развившийся у россиян, отравившихся сидром «Мистер сидр», во многом похож на приступ эпилепсии. Вероятнее всего, имело место воздействие на периферическую нервную систему, например, в результате попадания в напиток токсичного вещества. Об этом «Ленте.ру» рассказал врач-нарколог Руслан Исаев.

Врачи диагностировали у россиян, отравившихся сидром, «судорожный синдром и токсическое действие неизвестного вещества». Об этом узнал Telegram-канал Shot.

«Судорожный синдром — это картина эпилепсии, — сказал Исаев. — Обычно приступ эпилепсии развернутый: у человека наблюдаются непроизвольные двигательные реакции, он может прикусить язык, неестественно бьет руками и ногами, сознание отключается. Это рефлекторные действия без участия высшей нервной деятельности».

Природа судорожного синдрома, по словам нарколога, та же. Это аномальная активность нервной системы, выраженная в неподконтрольной мышечной активности. Медик предположил, что данный синдром мог развиться в результате воздействия токсичного вещества.

Сидр — это напиток с низким содержанием спирта, было бы странно, вызови он такие последствия. Вероятно, это либо была подделка, либо в напиток что-то добавили. Может, были нарушены условия хранения, что привело к трансформации химических компонентов. Но, скорее всего, речь все же о первом варианте Руслан Исаев нарколог

Вместе с тем, Исаев усомнился в том, что сидр мог содержать метанол. Несмотря на то что именно он является самой частой причиной отравления алкоголем, нарколог напомнил, что ядовитое вещество в первую очередь поражает глаза.

«В 90 процентах массовых отравлений алкоголем был виноват метиловый спирт, так что исключить такой вариант и в этот раз мы не можем. С другой стороны, не было указаний на поражение глаз, а именно они страдают в первую очередь. Судорожный синдром тоже может быть, но если поражений глаз не было вообще, то это крайне нестандартно», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновске и Димитровграде выросло и достигло 22. Глава региона призвал местных предпринимателей срочно прекратить продажу напитка «Мистер сидр» в магазинах и заведениях общепита.