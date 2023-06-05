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13:02, 5 июня 2023Россия

Число отравившихся суррогатным сидром россиян превысило 20

Ульяновский губернатор Русских сообщил, что от отравления сидром пострадали 22 человека

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в Ульяновске и Димитровграде выросло и достигло 22. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в Telegram.

Глава региона призвал местных предпринимателей срочно прекратить продажу напитка «Мистер сидр» в магазинах и заведениях общепита. Сейчас правоохранительные органы изымают продукцию этой марки на территории Ульяновской области. «Прошу провести все эти мероприятия максимально оперативно, а предпринимателям в превентивном порядке прекратить продажу подобной продукции», — написал он.

Ранее сообщалось, что по факту отравления россиян сидром в Ульяновской области задержали предпринимателя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном Следственном комитете. Расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд экспертиз.

О массовом отравлении жителей Ульяновской области стало известно 5 июня. Предварительно, причиной послужил алкогольный напиток «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области и приобретенный пострадавшими в сети магазинов «Территория пива».

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    Константин Лысяков
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