Предпринимателя задержали по делу об отравлении россиян сидром

Под Ульяновском задержали предпринимателя из-за смерти восьми человек от отравления сидром

В Ульяновской области задержали предпринимателя из-за смерти восьми человек от отравления сидром. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Бизнесмена подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Расследование дела продолжается, назначен ряд экспертиз.

Ранее стало известно, что всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых 8 закончились летальным исходом. По предварительным данным, причиной отравления стал сидр, изготовленный в Самарской области, — пострадавшие приобрели его в сети магазинов «Территория пива».

О массовом отравлении жителей Ульяновской области сидром сообщалось 5 июня. В Следственном комитете России уточнили, что нескольких жителей Димитровграда госпитализировали в период с 3 по 4 июня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.