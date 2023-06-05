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11:09, 5 июня 2023Россия

Число погибших из-за отравления сидром возросло

Роспотребнадзор сообщил, что 8 человек погибли, отравившись сидром в Ульяновской области

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В результате массового отравления сидром в Ульяновской области умерли 8 человек. Об увеличении числа погибших сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

«Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Димитровграде и Ульяновске, из которых 8 закончились летальным исходом», — сказано в сообщении ведомства.

По предварительным данным, причиной отравления стал сидр, изготовленный в Самарской области, — пострадавшие приобрели его в сети магазинов «Территория пива».

О массовом отравлении жителей Ульяновской области сидром стало известно 5 июня. В Следственном комитете России уточнили, что нескольких жителей Димитровграда госпитализировали в период с 3 по 4 июня. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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    Варвара Родикова
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